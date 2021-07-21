Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 июля в регионе подтвержден 289 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 114 в г. Самара
- 63 в г. Тольятти
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 12 в г. Сызрань
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Красноярском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в г. Кинель
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
272 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72645 случаев коронавируса.
Скончались 2516 человек (нарастающим итогом), в том числе
две женщины 67 лет;
мужчины 41, 83 лет, женщина 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 78,79, по стране - 103,22.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7229, нарастающим итогом 2976860.