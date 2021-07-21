Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 июля в регионе подтвержден 289 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 114 в г. Самара

- 63 в г. Тольятти

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 12 в г. Сызрань

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Красноярском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в г. Кинель

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

272 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72645 случаев коронавируса.



Скончались 2516 человек (нарастающим итогом), в том числе

две женщины 67 лет;

мужчины 41, 83 лет, женщина 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 78,79, по стране - 103,22.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7229, нарастающим итогом 2976860.