Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 июля в регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции:

- 101 в г. Самара

- 66 в г. Тольятти

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 15 в г. Сызрань

- 9 в Волжском районе

- 8 в Красноярском районе

- 8 в Пестравском районе

- 8 в Шигонском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Похвистнево

247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70262 случая коронавируса.



Скончались 2407 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчины 75, 85 лет, женщина 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 68, 87 лет; женщина 91 года,

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 75,38, по стране - 98,43.

Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,47.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8362, нарастающим итогом 2907786.

Фото: pixabay