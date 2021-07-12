Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 июля в регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции:
- 101 в г. Самара
- 66 в г. Тольятти
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Сызрань
- 9 в Волжском районе
- 8 в Красноярском районе
- 8 в Пестравском районе
- 8 в Шигонском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Похвистнево
247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70262 случая коронавируса.
Скончались 2407 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчины 75, 85 лет, женщина 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 68, 87 лет; женщина 91 года,
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 75,38, по стране - 98,43.
Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,47.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8362, нарастающим итогом 2907786.
Фото: pixabay