Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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6 мая в регионе подтверждено 97 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 34 в г. Самара

- 19 в г. Тольятти

- 7 в Волжском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Кинельском районе

- 5 в г. Кинель

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

94 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 3 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62295 случаев коронавируса.



Скончались 1568 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 67 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 65, 79 лет, женщины 72, 75, 76, 81 года, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 73 лет; мужчина 57 лет;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 49,11, по стране - 76,88.

Коэффициент летальности в области - 2,52, в стране - 2,31.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4963, нарастающим итогом 2403589.