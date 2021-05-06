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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 мая 2021 14:30
74
В Самаре заболели 34 человека.

6 мая в регионе подтверждено 97 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 34 в г. Самара
- 19 в г. Тольятти
- 7 в Волжском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Кинельском районе
- 5 в г. Кинель
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе

94 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 3 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62295 случаев коронавируса.

Скончались 1568 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 67 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 65, 79 лет, женщины 72, 75, 76, 81 года, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 73 лет; мужчина 57 лет;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 49,11, по стране - 76,88.

Коэффициент летальности в области - 2,52, в стране - 2,31.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4963, нарастающим итогом 2403589.

Теги: коронавирус новые случаи

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