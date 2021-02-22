Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 февраля в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 108 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 22 в Красноярском районе
- 16 в Волжском районе
- 14 в Приволжском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г.Новокуйбышевск
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г.Жигулевск
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46848 случая коронавируса.
Скончались 900 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 57,28.
Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 2.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7305, нарастающим итогом - .
Добавить комментарий