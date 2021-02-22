Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 февраля в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:

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- 108 в г. Самара

- 56 в г. Тольятти

- 22 в Красноярском районе

- 16 в Волжском районе

- 14 в Приволжском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г.Новокуйбышевск

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г.Жигулевск

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

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256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46848 случая коронавируса.



Скончались 900 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 57,28.

Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 2.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7305, нарастающим итогом - .