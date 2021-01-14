Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Она занималась мошенничеством на протяжении четырех лет.
Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону подменила банкноты на 9 млн рублей
Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19
Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни.
Названа продлевающая жизнь привычка
В индустриальном парке «Преображенка» расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса.
В индустриальном парке «Преображенка» введен в эксплуатацию второй корпус для малого бизнеса
Лечение пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями.
В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких
Специалисты разъясняют, что для определённых категорий населения купание  в ледяной проруби абсолютно противопоказано и является серьезным риском.
Александр Муравец: «Для детей и людей с хроническими заболеваниями зимние купания противопоказаны»
В стране зарегистрировали первую смерть от коронавируса с мая, пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных инфекцией.
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.8
0.27
EUR 89.65
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 января 2021 15:16
189
Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.

14 января в регионе подтверждено 282 случая новой коронавирусной инфекции:

-100 в г. Самара
- 69 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Красноярском районе
- 9 в Кинельском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе

251 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35441 случай коронавируса.

Скончались 730 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 72 и 97 лет, мужчина 43 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 61 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,86 по стране - 43,79.

Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.

​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10101, нарастающим итогом 1570395, передает пресс-служба оперштаба СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
14 января 2021  17:12
Специалисты разъясняют, что для определённых категорий населения купание  в ледяной проруби абсолютно противопоказано и является серьезным риском.
Александр Муравец: «Для детей и людей с хроническими заболеваниями зимние купания противопоказаны»
Специалисты разъясняют, что для определённых категорий населения купание  в ледяной проруби абсолютно противопоказано и является серьезным риском. Здравоохранение
102
14 января 2021  15:16
Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83. Здравоохранение
189
14 января 2021  14:50
Одной из действенных мер  по привлечению специалистов являются денежные выплаты.
300 медработников дефицитных специальностей получили областные «подъемные»
Одной из действенных мер  по привлечению специалистов являются денежные выплаты. Здравоохранение
164
14 января 2021  12:51
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 6 пациентов. Здравоохранение
512
13 января 2021  17:21
Был выявлен только один случай заражения.
Роспотребнадзор: распространения "британского" штамма коронавируса в РФ не произошло
Был выявлен только один случай заражения. Здравоохранение
540
13 января 2021  16:11
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9200.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9200. Здравоохранение
694
13 января 2021  12:45
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 13 января выявлены 279 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1569
13 января 2021  09:55
Дмитрий Азаров обсудил с профсоюзами медработников ситуацию в медучреждениях
Дмитрий Азаров обсудил с профсоюзами медработников ситуацию в медучреждениях
В начале беседы Губернатор поблагодарил всех медработников за спасенные жизни и защиту здоровья жителей губернии. Здравоохранение
565
12 января 2021  22:15
Среди лечебных учреждений, занимающих лидирующие позиции по выполнению высокотехнологичной медицинской помощи, — Тольяттинская горбольница №2 им. В.В. Баныкина.
Более 20 000 жителей Самарской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь
Среди лечебных учреждений, занимающих лидирующие позиции по выполнению высокотехнологичной медицинской помощи, — Тольяттинская горбольница №2 им. В.В....Здравоохранение
855
12 января 2021  20:22
Вакцинация вторым компонентом препарата проводится через три недели. Это позволяет сформировать иммунитет против новой коронавирусной инфекции.
В Самарской области порядка 2000 человек получили вторую дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции
Вакцинация вторым компонентом препарата проводится через три недели. Это позволяет сформировать иммунитет против новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
886
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
4502
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
6077
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
5799
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
5893
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
7156
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
8673
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
7785
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
10558
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
6888
Весь список
Самара - Город - курорт
13 января 2021  12:12
Чайно-гибридные розы были выведены во Франции два века назад. Однако популярность к ним пришла только в двадцатом веке.
Чайно-гибридная роза – пять ошибок в выращивании, которые нельзя допускать
Чайно-гибридные розы были выведены во Франции два века назад. Однако популярность к ним пришла только в двадцатом веке. Самара - Город - курорт
238
13 января 2021  12:03
Удивляем любимую девушку необычным букетом ирисов
Лучше слов, об искренних чувствах, могут сказать только цветы. Самара - Город - курорт
224
7 января 2021  13:04
В 2021 году земля начала вращаться быстрее, чем когда-либо за последние 50 лет
С момента изобретения в 70-х атомных часов стало возможным очень точно фиксировать длительность каждого дня на Земле. Самара - Город - курорт
1524
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
4721
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
5036
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
4608
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
9823
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
6075
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
8587
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
7905
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
15522
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
12854
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
4502
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
6077
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
5799
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
5893
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
7156
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
8673
Весь список
Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
2287
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
1654
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
13855
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
15090
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
21159
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
7454
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
6336
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
5594
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
6510
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
6076
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
6642
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
24739
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
26258
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
25994
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
26286
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
26925
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом.
14 января 2021  12:51 
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 6 пациентов. Здравоохранение
500
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
738
В Самаре установят дорожные знаки Остановка запрещена и Работает эвакуатор
14 января 2021  09:36 
В Самаре установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
Знаки будут установлены с 21 января 2020 года. Транспорт
482
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел.
13 января 2021  16:23 
Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел. Культура
2450
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
13 января 2021  12:45 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 13 января выявлены 279 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1568
Весь список
Акценты
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
14 января 2021  19:08 
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры. Культура
6
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
747
Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона
14 января 2021  09:59 
Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона
Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома! ЖКХ
402
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
20993
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
22111
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
21689
Весь список
Новости Тольятти
14 января 2021  13:54
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области. Новости Тольятти
238
14 января 2021  09:14
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Особо опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах. Новости Тольятти
434
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
2325
Весь список