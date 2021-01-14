Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 января в регионе подтверждено 282 случая новой коронавирусной инфекции:
-100 в г. Самара
- 69 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Красноярском районе
- 9 в Кинельском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
251 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35441 случай коронавируса.
Скончались 730 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 72 и 97 лет, мужчина 43 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 61 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,86 по стране - 43,79.
Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10101, нарастающим итогом 1570395, передает пресс-служба оперштаба СО.
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