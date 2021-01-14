Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 января в регионе подтверждено 282 случая новой коронавирусной инфекции:

-100 в г. Самара

- 69 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Красноярском районе

- 9 в Кинельском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Приволжском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе



251 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35441 случай коронавируса.



Скончались 730 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 72 и 97 лет, мужчина 43 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 61 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,86 по стране - 43,79.

Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.



​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10101, нарастающим итогом 1570395, передает пресс-служба оперштаба СО.