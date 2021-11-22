Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники МЧС совместно с председателем ТОС поселка провели подворовые обходы.
МЧС СО: жителям поселка Шмидта напомнили о том, как не допустить пожаров в отопительный сезон
В Самаре за сутки заболели 479 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ежедневно с 9.00 до 20.00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной будет работать пункт вакцинации
В составе сборной Федерации прыжков на батуте России выступили тольяттинские спортсмены Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев.
Тольяттинские спортсмены завоевали по две медали на ЧМ по прыжкам на батуте
Международный день памяти жертв ДТП ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП
Выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий с 19 по 21 ноября
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 ноября 2021 14:51
98
В Самаре за сутки заболели 479 человек.

22 ноября в регионе подтверждено 1648 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 479 в г. Самара
- 473 в г. Тольятти
- 69 в г. Сызрань
- 68 в г. Кинель
- 62 в Кинельском районе
- 62 в Волжском районе
- 59 в Кинель-Черкасском районе
- 51 в г. Похвистнево
- 40 в Кошкинском районе
- 28 в г. Жигулевск
- 26 в Ставропольском районе
- 25 в г. Октябрьск
- 19 в г. Чапаевск
- 17 в Приволжском районе
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Похвистневском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 13 в Челно-Вершинском районе
- 13 в Нефтегорском районе
- 13 в Красноярском районе
- 9 в Пестравском районе
- 9 в Елховском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Сызранском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Шигонском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Отрадный
- 1 в Камышлинском районе
1488 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 160 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5232 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 65, 65, 69, 71, 73, 88 лет, женщины 31, 66, 71, 71, 83, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 67, 73, 73, 77 лет;
женщины 29, 62, 70, 75 лет;
женщины 59, 79, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 56, 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 163,86, по стране - 181,74.
​​Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,83.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Европейцы протестуют против ковидных ограничений
22 ноября 2021, 13:36
Европейцы протестуют против ковидных ограничений
В некоторых городах произошли столкновения с полицией. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
122
23 ноября в Самарской областной библиотеке будет работать пункт вакцинации от COVID-19
22 ноября 2021, 12:59
23 ноября в Самарской областной библиотеке будет работать пункт вакцинации от COVID-19
Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
158
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021, 12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 31 пациент умерли и 987 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
129
Здравоохранение
В Самаре за сутки заболели 479 человек.
22 ноября 2021  14:51
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
98
Названы четыре ошибки при лечении простуды
22 ноября 2021  13:57
Названы четыре ошибки при лечении простуды
149
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина уже второй год работает как инфекционный госпиталь.
19 ноября 2021  15:29
Врачи больницы Середавина спасли почти 7000 пациентов с COVID-19 и подозрением на это заболевание в этом году
900
У пациента длительное время наблюдалось снижение остроты зрения, он носил жесткие контактные линзы.
19 ноября 2021  15:19
Самарские врачи-офтальмологи провели уникальную операцию на новом высокоточном лазере 
844
В настоящее время оснащение инфекционных госпиталей региона новым оборудованием продолжается.
19 ноября 2021  15:08
В Самарской области в инфекционные госпитали поступило более 500 единиц нового оборудования в этом году
907
18 ноября 2021  23:12
Медвежья желчь – польза для здоровья
454
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина уже второй год работает как инфекционный госпиталь.
18 ноября 2021  18:31
В этом году врачи больницы им.В.Д.Середавина спасли почти 7000 пациентов с COVID-19 и подозрением на него
944
18 ноября 2021  15:24
Попова: все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию
1007
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» помощь малышам оказывается на новом современном оборудовании.
18 ноября 2021  14:53
Ежегодно самарские врачи помогают более 2000 недоношенных детей
983
Диетолог перечислила вредные для печени продукты
18 ноября 2021  12:59
Диетолог перечислила вредные для печени продукты
831
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1489
Весь список
В центре внимания
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021  12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
137
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
22 ноября 2021  10:41
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
235
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
702
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
1035
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
856
Весь список