Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 ноября в регионе подтверждено 1648 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 479 в г. Самара

- 473 в г. Тольятти

- 69 в г. Сызрань

- 68 в г. Кинель

- 62 в Кинельском районе

- 62 в Волжском районе

- 59 в Кинель-Черкасском районе

- 51 в г. Похвистнево

- 40 в Кошкинском районе

- 28 в г. Жигулевск

- 26 в Ставропольском районе

- 25 в г. Октябрьск

- 19 в г. Чапаевск

- 17 в Приволжском районе

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Похвистневском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 13 в Челно-Вершинском районе

- 13 в Нефтегорском районе

- 13 в Красноярском районе

- 9 в Пестравском районе

- 9 в Елховском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Сызранском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Шигонском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Отрадный

- 1 в Камышлинском районе

1488 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 160 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Скончались 5232 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 65, 65, 69, 71, 73, 88 лет, женщины 31, 66, 71, 71, 83, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 67, 73, 73, 77 лет;

женщины 29, 62, 70, 75 лет;

женщины 59, 79, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 56, 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 163,86, по стране - 181,74.

​​Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,83.

Фото: pixabay