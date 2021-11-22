Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 ноября в регионе подтверждено 1648 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 479 в г. Самара
- 473 в г. Тольятти
- 69 в г. Сызрань
- 68 в г. Кинель
- 62 в Кинельском районе
- 62 в Волжском районе
- 59 в Кинель-Черкасском районе
- 51 в г. Похвистнево
- 40 в Кошкинском районе
- 28 в г. Жигулевск
- 26 в Ставропольском районе
- 25 в г. Октябрьск
- 19 в г. Чапаевск
- 17 в Приволжском районе
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Похвистневском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 13 в Челно-Вершинском районе
- 13 в Нефтегорском районе
- 13 в Красноярском районе
- 9 в Пестравском районе
- 9 в Елховском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Сызранском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Шигонском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Отрадный
- 1 в Камышлинском районе
1488 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 160 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5232 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 65, 65, 69, 71, 73, 88 лет, женщины 31, 66, 71, 71, 83, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 67, 73, 73, 77 лет;
женщины 29, 62, 70, 75 лет;
женщины 59, 79, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 56, 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 163,86, по стране - 181,74.
Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,83.
Фото: pixabay