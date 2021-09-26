Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 сентября в регионе подтверждено 574 случая новой коронавирусной инфекции:



- 250 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 32 в г. Новокуйбышевск

- 22 в г. Кинель

- 19 в г. Отрадный

- 13 в г. Сызрань

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Волжском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Богатовском районе

- 7 в Кинельском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Борском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе



521 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 53 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 102 870 случая коронавируса.

Скончались 3789 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 72, 76, 81, 83, 84, 89, 91 года, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 63, 69, 74, 79,79 лет;

мужчина 51 года;

женщина 70 лет, страдавшая онкологическим заболеванием

мужчина 63 лет, страдавший заболеванием органов дыхания

женщина 77 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы

мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 118,67, по стране - 139,66.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.

Фото: оперштаб СО