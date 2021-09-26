Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 сентября в регионе подтверждено 574 случая новой коронавирусной инфекции:
- 250 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 32 в г. Новокуйбышевск
- 22 в г. Кинель
- 19 в г. Отрадный
- 13 в г. Сызрань
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Волжском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Богатовском районе
- 7 в Кинельском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Борском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
521 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 53 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 102 870 случая коронавируса.
Скончались 3789 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 72, 76, 81, 83, 84, 89, 91 года, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 63, 69, 74, 79,79 лет;
мужчина 51 года;
женщина 70 лет, страдавшая онкологическим заболеванием
мужчина 63 лет, страдавший заболеванием органов дыхания
женщина 77 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы
мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 118,67, по стране - 139,66.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.
Фото: оперштаб СО