Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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10 сентября в регионе подтверждено 467 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 202 в г. Самара

- 80 в г. Тольятти

- 18 в г.Новокуйбышевск

- 16 в г. Сызрань

- 14 в г. Отрадный

- 13 в Волжском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в Богатовском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г.о. Жигулевск

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в г. Кинель

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе

427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 94767 случаев коронавируса.



Скончались 3458 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 64, 71, 72, 82, 82 года, женщины 71, 74, 84 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 63, 71, 72, 73 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 52, 69 лет, женщины 48, 64, 74, 91 год;

мужчины 55, 60, 65 лет, женщины 74 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 30 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

женщина 64 года, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 82 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 108,29,

по стране - 130,93.

Коэффициент летальности в области - 3,65, в стране - 2,69.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10957, нарастающим итогом 3424205.

Фото из открытых источников