Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

10 сентября в регионе подтверждено 467 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 202 в г. Самара
- 80 в г. Тольятти
- 18 в г.Новокуйбышевск
- 16 в г. Сызрань
- 14 в г. Отрадный
- 13 в Волжском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в Богатовском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г.о. Жигулевск
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в г. Кинель
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 94767 случаев коронавируса.
Скончались 3458 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 64, 71, 72, 82, 82 года, женщины 71, 74, 84 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 63, 71, 72, 73 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 52, 69 лет, женщины 48, 64, 74, 91 год;
мужчины 55, 60, 65 лет, женщины 74 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 30 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
женщина 64 года, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 82 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 108,29,
по стране - 130,93.
Коэффициент летальности в области - 3,65, в стране - 2,69.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10957, нарастающим итогом 3424205.
Фото из открытых источников