Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 сентября в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 192 в г. Самара
- 83 в г. Тольятти
- 19 в г. Новокуйбышевск
- 18 в г. Сызрань
- 12 в Сергиевском районе
- 11 в г. Отрадный
- 11 в г. Чапаевск
- 11 в Нефтегорском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 8 в г. Кинель
- 8 в Большеглушицком районе
- 6 в Красноярском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Волжском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
428 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 93832 случая коронавируса.
Скончались 3408 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 50, 64, 71, 76, 77, 81, 81 год, женщины 59, 61, 63, 69, 93 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 56, 57, 65, 70, 79 лет, женщины 57, 66, 72, 74 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 61 год, женщина 63 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 74 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 106,73,
по стране - 129,85.
Коэффициент летальности в области - 3,63, в стране - 2,68.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7898, нарастающим итогом 3403969.
Фото: оперштаб СО