Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 сентября в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 192 в г. Самара

- 83 в г. Тольятти

- 19 в г. Новокуйбышевск

- 18 в г. Сызрань

- 12 в Сергиевском районе

- 11 в г. Отрадный

- 11 в г. Чапаевск

- 11 в Нефтегорском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 8 в г. Кинель

- 8 в Большеглушицком районе

- 6 в Красноярском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Волжском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

428 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 93832 случая коронавируса.



Скончались 3408 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 50, 64, 71, 76, 77, 81, 81 год, женщины 59, 61, 63, 69, 93 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 56, 57, 65, 70, 79 лет, женщины 57, 66, 72, 74 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 61 год, женщина 63 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщина 74 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 106,73,

по стране - 129,85.

Коэффициент летальности в области - 3,63, в стране - 2,68.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7898, нарастающим итогом 3403969.

Фото: оперштаб СО