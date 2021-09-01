Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

1 сентября в регионе подтверждено 443 случая новой коронавирусной инфекции:
- 186 в г. Самара
- 87 в г. Тольятти
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Кинель
- 13 в Волжском районе
- 11 в г. Сызрань
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в г. Чапаевск
- 8 в г. Похвистнево
- 8 в г. Отрадный
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в Пестравском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в г. Жигулевск
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Клявлинском районе
410 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 90641 случай коронавируса.
Скончались 3250 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 57, 59, 65, 66, 68, 71, 71, 79, 87, 89 лет, мужчины 69, 78, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 59, 72 лет;
мужчина 60 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщина 30 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
мужчины 73, 78 лет, женщины 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина и женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек;
мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 101,79, по стране - 126,04.
Коэффициент летальности в области - 3,58, в стране - 2,65.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7931, нарастающим итогом 3341140.