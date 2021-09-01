Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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1 сентября в регионе подтверждено 443 случая новой коронавирусной инфекции:

- 186 в г. Самара

- 87 в г. Тольятти

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 15 в г. Кинель

- 13 в Волжском районе

- 11 в г. Сызрань

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в г. Чапаевск

- 8 в г. Похвистнево

- 8 в г. Отрадный

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в Пестравском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в г. Жигулевск

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Клявлинском районе

410 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 90641 случай коронавируса.



Скончались 3250 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 57, 59, 65, 66, 68, 71, 71, 79, 87, 89 лет, мужчины 69, 78, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 59, 72 лет;

мужчина 60 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщина 30 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

мужчины 73, 78 лет, женщины 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина и женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек;

мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 101,79, по стране - 126,04.

Коэффициент летальности в области - 3,58, в стране - 2,65.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7931, нарастающим итогом 3341140.