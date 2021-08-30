Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 августа в регионе подтверждено 438 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 197 в г. Самара

- 77 в г. Тольятти

- 20 в Волжском районе

- 18 в г. Кинель

- 14 в г. Сызрань

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Кошкинском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в г.о. Жигулевск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

422 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 89757 случаев коронавируса.



Скончались 3202 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 76 лет;

мужчины 59, 59, 64, 65, 68, 71 года, женщина 74 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 54 лет, страдавшая заболеванием печени;

женщины 60, 63, 65, 72, 74, 77, 80, 81, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 86 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 50 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 100,28, по стране - 124,95.

Коэффициент летальности в области - 3,57, в стране - 2,64.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8085, нарастающим итогом 3325527.