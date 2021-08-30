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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 августа 2021 14:25
198
197 человек заболели в Самаре.

30 августа в регионе подтверждено 438 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 197 в г. Самара
- 77 в г. Тольятти
- 20 в Волжском районе
- 18 в г. Кинель
- 14 в г. Сызрань
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Кошкинском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г.о. Жигулевск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
422 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 89757 случаев коронавируса.

Скончались 3202 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 76 лет;
мужчины 59, 59, 64, 65, 68, 71 года, женщина 74 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 54 лет, страдавшая заболеванием печени;
женщины 60, 63, 65, 72, 74, 77, 80, 81, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 86 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 50 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 100,28, по стране - 124,95.
Коэффициент летальности в области - 3,57, в стране - 2,64.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8085, нарастающим итогом 3325527.

Теги: коронавирус новые случаи

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