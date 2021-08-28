Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 августа в регионе подтверждено 431 случай новой коронавирусной инфекции:
- 199 в г. Самара
- 53 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 12 в г. Кинель
- 11 в Сергиевском районе
- 10 в г. Сызрань
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Богатовском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 6 в Пестравском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Борском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Волжском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Кинельском районе
407 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 88883 случая коронавируса.
Скончались 3157 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 57, 64, 71, 74, 74, 81, 85 лет, мужчина 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 55, 65, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 72, 78 лет;
женщины 56, 57, 61, 65, 67, 87 лет;
женщины 50, 74 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 98,87, по стране - 123,86.
Коэффициент летальности в области - 3,55, в стране - 2,63.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9526, нарастающим итогом 3308173.