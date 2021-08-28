Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 августа в регионе подтверждено 431 случай новой коронавирусной инфекции:

- 199 в г. Самара

- 53 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 12 в г. Кинель

- 11 в Сергиевском районе

- 10 в г. Сызрань

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Богатовском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 6 в Пестравском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Борском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Волжском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Кинельском районе

407 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 88883 случая коронавируса.

Скончались 3157 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 57, 64, 71, 74, 74, 81, 85 лет, мужчина 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 55, 65, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 72, 78 лет;

женщины 56, 57, 61, 65, 67, 87 лет;

женщины 50, 74 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 98,87, по стране - 123,86.

​​Коэффициент летальности в области - 3,55, в стране - 2,63.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9526, нарастающим итогом 3308173.