Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 августа в регионе подтверждено 432 случая новой коронавирусной инфекции:

- 213 в г. Самара

- 74 в г. Тольятти

- 22 в г. Кинель

- 20 в Волжском районе

- 18 в г. Отрадный

- 17 в Сергиевском районе

- 11 в г. Похвистнево

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Богатовском районе

- 5 в Борском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Красноярском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Елховском районе

415 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 88018 случаев коронавируса.



Скончались 3112 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 65, 70, 70, 70, 70, 79 лет, женщины 66, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 58 лет, мужчина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 38, 39, 62, 64, 67 лет; мужчины 53, 80 лет;

мужчина 68 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 62 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;

мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 97,46, по стране - 122,77.

Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,63.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8592, нарастающим итогом 3288381.