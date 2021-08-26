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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 августа 2021 14:32
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В Самаре 213 заболевших.

26 августа в регионе подтверждено 432 случая новой коронавирусной инфекции:

- 213 в г. Самара
- 74 в г. Тольятти
- 22 в г. Кинель
- 20 в Волжском районе
- 18 в г. Отрадный
- 17 в Сергиевском районе
- 11 в г. Похвистнево
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Богатовском районе
- 5 в Борском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Красноярском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Елховском районе
415 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 88018 случаев коронавируса.

Скончались 3112 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 65, 70, 70, 70, 70, 79 лет, женщины 66, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 58 лет, мужчина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 38, 39, 62, 64, 67 лет; мужчины 53, 80 лет;
мужчина 68 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 62 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 97,46, по стране - 122,77.
Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,63.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8592, нарастающим итогом 3288381.

Теги: коронавирус новые случаи

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