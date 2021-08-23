Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 августа в регионе подтверждено 437 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 202 в г. Самара
- 52 в г. Новокуйбышевск
- 44 в г. Тольятти
- 42 в Волжском районе
- 18 в г. Октябрьск
- 13 в г. Сызрань
- 11 в г. Кинель
- 8 в Шенталинском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Кинельском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
416 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 86722 случаев коронавируса.
Скончались 3046 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 44, 60, 66, 66, 68, 75, 79, 81, 90, 94 лет, женщины 67, 87 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 65, 82 года, женщины 62, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 82, 83, 87, 89 лет, мужчина 46 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 95,39, по стране - 121,11.
Коэффициент летальности в области - 3,51, в стране - 2,61.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8091, нарастающим итогом 3264816.