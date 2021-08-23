Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

163

23 августа в регионе подтверждено 437 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 202 в г. Самара

- 52 в г. Новокуйбышевск

- 44 в г. Тольятти

- 42 в Волжском районе

- 18 в г. Октябрьск

- 13 в г. Сызрань

- 11 в г. Кинель

- 8 в Шенталинском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Исаклинском районе

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Кинельском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

416 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 86722 случаев коронавируса.



Скончались 3046 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 44, 60, 66, 66, 68, 75, 79, 81, 90, 94 лет, женщины 67, 87 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 65, 82 года, женщины 62, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 82, 83, 87, 89 лет, мужчина 46 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 95,39, по стране - 121,11.

​​Коэффициент летальности в области - 3,51, в стране - 2,61.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8091, нарастающим итогом 3264816.