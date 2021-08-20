Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 августа в регионе подтверждено 444 случая новой коронавирусной инфекции:
- 197 в г. Самара
- 91 в г. Тольятти
- 19 в г. Чапаевск
- 19 в Красноярском районе
- 18 в г. Отрадный
- 16 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Кинель
- 11 в Волжском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в г. Сызрань
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
421 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 85403 случая коронавируса.
Скончались 2979 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 93,29, по стране - 118,97.
Коэффициент летальности в области - 3,5, в стране - 2,59.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10082, нарастающим итогом 3238029.