Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 августа в регионе подтверждено 444 случая новой коронавирусной инфекции:

- 197 в г. Самара

- 91 в г. Тольятти

- 19 в г. Чапаевск

- 19 в Красноярском районе

- 18 в г. Отрадный

- 16 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г. Кинель

- 11 в Волжском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в г. Сызрань

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

421 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 85403 случая коронавируса.



Скончались 2979 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 93,29, по стране - 118,97.

Коэффициент летальности в области - 3,5, в стране - 2,59.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10082, нарастающим итогом 3238029.