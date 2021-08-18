Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 августа в регионе подтверждено 446 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 168 в г. Самара

- 118 в г. Тольятти

- 28 в Волжском районе

- 21 в г. Кинель

- 20 в г. Отрадный

- 14 в г. Сызрань

- 13 в г. Похвистнево

- 12 в Похвистневском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в Сергиевском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

423 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 84514 случаев коронавируса.



Скончались 2957 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями почек;

мужчины 51, 67 лет, женщины 62, 62, 62, 64, 80, 82, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщины 66, 67, 67, 74 лет; мужчина 65 лет;

мужчина и женщина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 29 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;

мужчина 30 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

женщины 43, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 92,61, по стране - 118,43.

​​Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,59.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7849, нарастающим итогом 3218485.