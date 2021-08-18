Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 августа в регионе подтверждено 446 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 168 в г. Самара
- 118 в г. Тольятти
- 28 в Волжском районе
- 21 в г. Кинель
- 20 в г. Отрадный
- 14 в г. Сызрань
- 13 в г. Похвистнево
- 12 в Похвистневском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в Сергиевском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
423 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 84514 случаев коронавируса.
Скончались 2957 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями почек;
мужчины 51, 67 лет, женщины 62, 62, 62, 64, 80, 82, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщины 66, 67, 67, 74 лет; мужчина 65 лет;
мужчина и женщина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 29 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;
мужчина 30 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
женщины 43, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 92,61, по стране - 118,43.
Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,59.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7849, нарастающим итогом 3218485.