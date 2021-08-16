Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 августа в регионе подтверждено 443 случая новой коронавирусной инфекции:

- 198 в г. Самара

- 63 в г. Тольятти

- 36 в г. Новокуйбышевск

- 30 в Красноярском районе

- 29 в Волжском районе

- 18 в г. Октябрьск

- 16 в г. Сызрань

- 7 в г. Кинель

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в г. Отрадный

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе

​421 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 83620 случаев коронавируса.



Скончались 2916 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 55, 61, 69, 77, 81 года; женщины 59, 68 лет;

мужчина 61 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;

мужчины 34, 52, 68, 72, 73 лет, женщины 70, 71, 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 71 года, женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 91,32, по стране - 117,33.

​​Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,59.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8472, нарастающим итогом 3203126.