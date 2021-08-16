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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 августа 2021 14:15
98
Умерли в регионе от коронавируса 19 человек.

16 августа в регионе подтверждено 443 случая новой коронавирусной инфекции:

- 198 в г. Самара
- 63 в г. Тольятти
- 36 в г. Новокуйбышевск
- 30 в Красноярском районе
- 29 в Волжском районе
- 18 в г. Октябрьск
- 16 в г. Сызрань
- 7 в г. Кинель
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в г. Отрадный
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
​421 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 83620 случаев коронавируса.

Скончались 2916 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 55, 61, 69, 77, 81 года; женщины 59, 68 лет;
мужчина 61 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;
мужчины 34, 52, 68, 72, 73 лет, женщины 70, 71, 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 71 года, женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 91,32, по стране - 117,33.
​​Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,59.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8472, нарастающим итогом 3203126.

Теги: коронавирус новые случаи

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