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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 августа 2021 14:27
42
В Самаре заболели 234 человека.

7 августа в регионе подтверждено 464 случая новой коронавирусной инфекции:

- 234 в г. Самара
- 37 в г. Тольятти
- 24 в Волжском районе
- 15 в г. Сызрань
- 14 в Ставропольском районе
- 13 в г. Похвистнево
- 13 в г. Отрадный
- 11 в Красноярском районе
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в г. Кинель
- 7 в Похвистневском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Шигонском районе

430 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 79558 случаев коронавируса.

Скончались 2752 человека (нарастающим итогом), в том числе
​женщины 59, 79 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 57, 60, 67, 74 лет, мужчины 73, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 71, 73, 83 лет, женщины 56, 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 86 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 86,19, по стране - 112,39.
​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,55.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9385, нарастающим итогом 3123897.

Теги: коронавирус новые случаи

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