Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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7 августа в регионе подтверждено 464 случая новой коронавирусной инфекции:

- 234 в г. Самара

- 37 в г. Тольятти

- 24 в Волжском районе

- 15 в г. Сызрань

- 14 в Ставропольском районе

- 13 в г. Похвистнево

- 13 в г. Отрадный

- 11 в Красноярском районе

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в г. Кинель

- 7 в Похвистневском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Шигонском районе

430 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 79558 случаев коронавируса.

Скончались 2752 человека (нарастающим итогом), в том числе

​женщины 59, 79 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 57, 60, 67, 74 лет, мужчины 73, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 71, 73, 83 лет, женщины 56, 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 86 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 86,19, по стране - 112,39.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,55.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9385, нарастающим итогом 3123897.