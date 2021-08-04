Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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4 августа в регионе подтверждено 463 случая новой коронавирусной инфекции:

- 158 в г. Самара

- 91 в г. Тольятти

- 21 в г. Сызрань

- 18 в Ставропольском районе

- 18 в г. Отрадный

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 16 в г. Кинель

- 14 в г. Похвистнево

- 13 в г. Чапаевск

- 11 в Сергиевском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 10 в Волжском районе

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Кинельском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Борском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Красноярском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 78167 случаев коронавируса.



Скончались 2699 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 65, 71, 74 лет, женщины 92, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 73, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщины 55, 61, 86 лет, мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

мужчина 56 лет, страдавший заболеванием почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 84,53, по стране - 110,76.

Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,54.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7347, нарастающим итогом 3095682.