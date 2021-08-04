Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

4 августа в регионе подтверждено 463 случая новой коронавирусной инфекции:
- 158 в г. Самара
- 91 в г. Тольятти
- 21 в г. Сызрань
- 18 в Ставропольском районе
- 18 в г. Отрадный
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 16 в г. Кинель
- 14 в г. Похвистнево
- 13 в г. Чапаевск
- 11 в Сергиевском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 10 в Волжском районе
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Борском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Красноярском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 78167 случаев коронавируса.
Скончались 2699 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 65, 71, 74 лет, женщины 92, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 73, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщины 55, 61, 86 лет, мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
мужчина 56 лет, страдавший заболеванием почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 84,53, по стране - 110,76.
Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,54.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7347, нарастающим итогом 3095682.