Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 июля в регионе подтверждено 329 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 121 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 16 в г. Кинель
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Сызрань
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в г. Жигулевск
- 8 в г. Отрадный
- 8 в Ставропольском районе
- 6 в Красноярском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
303 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73606 случаев коронавируса.
Скончались 2554 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
мужчины 49, 81 года,
женщина 83 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 56 лет, страдавшая заболеванием печени;
женщины 69, 70, 90 лет, мужчины 72, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 61, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,99, по стране - 104,86.
Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8770, нарастающим итогом 3003932.