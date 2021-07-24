Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 июля в регионе подтверждено 329 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 121 в г. Самара

- 58 в г. Тольятти

- 16 в г. Кинель

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Сызрань

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в г. Жигулевск

- 8 в г. Отрадный

- 8 в Ставропольском районе

- 6 в Красноярском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

303 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73606 случаев коронавируса.

Скончались 2554 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

мужчины 49, 81 года,

женщина 83 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 56 лет, страдавшая заболеванием печени;

женщины 69, 70, 90 лет, мужчины 72, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 61, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,99, по стране - 104,86.

​​Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8770, нарастающим итогом 3003932.