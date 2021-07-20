Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 июля в регионе подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:
- 100 в г. Самара
- 67 в г. Тольятти
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Сызрань
- 10 в г. Чапаевск
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в г. Кинель
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72356 случаев коронавируса.
Скончались 2505 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 87 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 48 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщина 57 лет; мужчина 76 лет;
женщины 70, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 69, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 78,45, по стране - 102,69.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6781, нарастающим итогом 2969631.