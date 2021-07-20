Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

126

20 июля в регионе подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:

- 100 в г. Самара

- 67 в г. Тольятти

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Сызрань

- 10 в г. Чапаевск

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в г. Кинель

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

​256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72356 случаев коронавируса.



Скончались 2505 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 87 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 48 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщина 57 лет; мужчина 76 лет;

женщины 70, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 69, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 78,45, по стране - 102,69.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6781, нарастающим итогом 2969631.