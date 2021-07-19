Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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19 июля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 110 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Кинель

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Красноярском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Кошкинском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Отрадный

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

257 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72075 случаев коронавируса.

Скончались 2495 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 67 лет, женщины 73, 78, 80 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и почек, онкологическим заболеванием;

мужчина 73 лет, страдавший заболеванием печени;

женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов дыхания;

мужчина 49 лет;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 78,14, по стране - 102,15.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,49.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7820, нарастающим итогом 2962850.