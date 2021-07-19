Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 июля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 110 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Кинель
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Красноярском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Кошкинском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Отрадный
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
257 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72075 случаев коронавируса.
Скончались 2495 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 67 лет, женщины 73, 78, 80 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и почек, онкологическим заболеванием;
мужчина 73 лет, страдавший заболеванием печени;
женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов дыхания;
мужчина 49 лет;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 78,14, по стране - 102,15.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,49.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7820, нарастающим итогом 2962850.