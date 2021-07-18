Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

202

18 июля в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 124 в г. Самара

- 44 в г. Тольятти

- 21 в г. Новокуйбышевск

- 12 в Красноярском районе

- 11 в г. Отрадный

- 11 в г. Сызрань

- 9 в г. Похвистнево

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большеглушицком районе

258 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 71795 случаев коронавируса.

Скончались 2485 человек (нарастающим итогом), в том числе

​женщины 81, 86, 91 года, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 81 года; мужчина 45 лет;

женщина 38 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 77,83, по стране - 101,66.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,49.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8266, нарастающим итогом 2955030.