Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 июля в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 124 в г. Самара
- 44 в г. Тольятти
- 21 в г. Новокуйбышевск
- 12 в Красноярском районе
- 11 в г. Отрадный
- 11 в г. Сызрань
- 9 в г. Похвистнево
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большеглушицком районе
258 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 71795 случаев коронавируса.
Скончались 2485 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 81, 86, 91 года, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 81 года; мужчина 45 лет;
женщина 38 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 77,83, по стране - 101,66.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,49.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8266, нарастающим итогом 2955030.