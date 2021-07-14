Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 июля в регионе подтверждено 240 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 89 в г. Самара

- 39 в г. Тольятти

- 25 в Волжском районе

- 12 в г. Кинель

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Красноярском районе

- 6 в г. Отрадный

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

220 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70721 случай коронавируса.



Скончались 2432 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 64, 82, 94 лет; мужчина 82 лет;

женщины 67, 70, 85 лет, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 67 лет, женщина 62, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 88 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 76,16, по стране - 99,51.

Коэффициент летальности в области - 3,44, в стране - 2,48.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6592, нарастающим итогом 2921594.