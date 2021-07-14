Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 июля в регионе подтверждено 240 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 89 в г. Самара
- 39 в г. Тольятти
- 25 в Волжском районе
- 12 в г. Кинель
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Красноярском районе
- 6 в г. Отрадный
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
220 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70721 случай коронавируса.
Скончались 2432 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 82, 94 лет; мужчина 82 лет;
женщины 67, 70, 85 лет, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 67 лет, женщина 62, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 88 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 76,16, по стране - 99,51.
Коэффициент летальности в области - 3,44, в стране - 2,48.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6592, нарастающим итогом 2921594.