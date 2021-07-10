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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

10 июля 2021 14:52
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В Самаре заболел 101 человек.

10 июля в регионе подтверждено 267 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 101 в г. Самара
- 36 в г. Тольятти
- 16 в Волжском районе
- 15 в г. Сызрань
- 13 в Красноярском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в г. Кинель
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе

248 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69710 случаев коронавируса.

Скончались 2389 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 61, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 78, 82 лет; женщины 55, 90 лет;
женщина 61 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 74 лет, мужчины 70, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 54 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,82, по стране - 97,43.

​​Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,47.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8617, нарастающим итогом 2891803.

Теги: коронавирус новые случаи

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