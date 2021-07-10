Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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10 июля в регионе подтверждено 267 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 101 в г. Самара

- 36 в г. Тольятти

- 16 в Волжском районе

- 15 в г. Сызрань

- 13 в Красноярском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в г. Кинель

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

248 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69710 случаев коронавируса.

Скончались 2389 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 61, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 78, 82 лет; женщины 55, 90 лет;

женщина 61 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 74 лет, мужчины 70, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 54 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,82, по стране - 97,43.

​​Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,47.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8617, нарастающим итогом 2891803.