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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

1 июля 2021 14:05
104
В Самаре заболели 55 человек.

1 июля в регионе подтверждено 192 случая новой коронавирусной инфекции:

- 55 в г. Самара
- 37 в г. Тольятти
- 16 в Красноярском районе
- 11 в Волжском районе
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в г. Сызрань
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в Борском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Отрадный
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе

177 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67787 случаев коронавируса.

Скончались 2292 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 79 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщины 71, 72, 72, 81 года, мужчины 68, 69, 69, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 34 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;
мужчины 59, 82 лет;
мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 71,78, по стране - 93,07.

Коэффициент летальности в области - 3,38, в стране - 2,45.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7157, нарастающим итогом 2817906.

Теги: коронавирус новые случаи

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