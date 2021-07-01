Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

104

1 июля в регионе подтверждено 192 случая новой коронавирусной инфекции:

- 55 в г. Самара

- 37 в г. Тольятти

- 16 в Красноярском районе

- 11 в Волжском районе

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в г. Сызрань

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в Борском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Отрадный

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

177 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67787 случаев коронавируса.



Скончались 2292 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 79 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщины 71, 72, 72, 81 года, мужчины 68, 69, 69, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 34 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;

мужчины 59, 82 лет;

мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 71,78, по стране - 93,07.

Коэффициент летальности в области - 3,38, в стране - 2,45.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7157, нарастающим итогом 2817906.