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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 июня 2021 15:29
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В Самаре заболели 87 человек.

27 июня в регионе подтверждено 207 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 87 в г. Самара
- 33 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Отрадный
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе

194 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67069 случаев коронавируса.

Скончались 2244 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 42 лет, страдавший заболеванием печени;
женщины 44, 69, 79, 82, 82, 87 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 45 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;
мужчина 82 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 81 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 70,28, по стране - 91,29.

​​Коэффициент летальности в области - 3,35, в стране - 2,44.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7235, нарастающим итогом 2789459.

Теги: коронавирус новые случаи

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