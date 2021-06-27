Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 июня в регионе подтверждено 207 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 87 в г. Самара

- 33 в г. Тольятти

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 6 в Волжском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Отрадный

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

194 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67069 случаев коронавируса.



Скончались 2244 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 42 лет, страдавший заболеванием печени;

женщины 44, 69, 79, 82, 82, 87 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 45 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;

мужчина 82 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 81 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 70,28, по стране - 91,29.

​​Коэффициент летальности в области - 3,35, в стране - 2,44.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7235, нарастающим итогом 2789459.