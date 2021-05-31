Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

31 мая в регионе подтверждено 73 случая новой коронавирусной инфекции:
- 36 в г. Самара
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в г. Тольятти
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
- 1 в Борском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шенталинском районе
66 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64776 случаев коронавируса.
Скончались 1946 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 47, 80 лет, женщины 63, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 66, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 59 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщины 81 и 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 77, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 45 лет, страдавший инфекционными заболеваниями;
женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 73 года, страдавший заболеванием органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 60,94, по стране - 83,22.
Коэффициент летальности в области - 3, в стране - 2,39.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8238, нарастающим итогом 2585716.