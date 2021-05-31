Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

107

31 мая в регионе подтверждено 73 случая новой коронавирусной инфекции:

- 36 в г. Самара

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в г. Тольятти

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

- 1 в Борском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шенталинском районе

66 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64776 случаев коронавируса.



Скончались 1946 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 47, 80 лет, женщины 63, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 66, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 59 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщины 81 и 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 77, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 45 лет, страдавший инфекционными заболеваниями;

женщина 78 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 73 года, страдавший заболеванием органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 60,94, по стране - 83,22.

Коэффициент летальности в области - 3, в стране - 2,39.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8238, нарастающим итогом 2585716.