Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 мая в регионе подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции:

- 24 в г. Самара

- 10 в г. Сызрань

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Тольятти

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Сызранском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

- 1 в Красноармейском районе



74 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64617 случаев коронавируса.



Скончались 1917 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 63, 73, 77, 84 лет, мужчины 65, 80, 81 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 44 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 64, 72, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 54 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием; женщина 91 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.​​​​

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 60,04, по стране - 82,74.

​​Коэффициент летальности в области - 2,97, в стране - 2,39.