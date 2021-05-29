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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 мая 2021 15:07
131
В Самаре заболели 24 человека.

29 мая в регионе подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции:

- 24 в г. Самара
- 10 в г. Сызрань
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Тольятти
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Сызранском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
- 1 в Красноармейском районе

74 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64617 случаев коронавируса.

Скончались 1917 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 63, 73, 77, 84 лет, мужчины 65, 80, 81 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 44 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 64, 72, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 54 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием; женщина 91 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.​​​​

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 60,04, по стране - 82,74.

​​Коэффициент летальности в области - 2,97, в стране - 2,39.

Теги: коронавирус новые случаи

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