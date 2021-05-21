Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 мая в регионе подтверждено 129 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 47 в г. Самара

- 21 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Ставропольском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Похвистнево

121 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63918 случаев коронавируса.



Скончались 1797 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 71, 84, 87 лет, женщины 75, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 56 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщины 64, 65, 74, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 45 лет, страдавший заболеванием печени;

мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 64 года, страдавшая заболеванием почек;

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 56,28, по стране - 80,64.

​​Коэффициент летальности в области - 2,81, в стране - 2,36.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9299, нарастающим итогом 2505088.