Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 мая в регионе подтверждено 129 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 47 в г. Самара
- 21 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Ставропольском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Похвистнево
121 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63918 случаев коронавируса.
Скончались 1797 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 71, 84, 87 лет, женщины 75, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 56 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщины 64, 65, 74, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 45 лет, страдавший заболеванием печени;
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 64 года, страдавшая заболеванием почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 56,28, по стране - 80,64.
Коэффициент летальности в области - 2,81, в стране - 2,36.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9299, нарастающим итогом 2505088.