Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 апреля в регионе подтверждено 170 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 80 в г. Самара

- 20 в г. Тольятти

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Чапаевск

- 10 в г. Сызрань

- 10 в г. Кинель

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в г. Жигулевск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Борском районе

​156 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61513 случаев коронавируса.



Скончались 1497 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 66, 66, 72, 80 лет, женщины 63, 69, 76, 78, 81, 96 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и почек;

мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;

женщина 84 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,88, по стране - 75,43.

​​Коэффициент летальности в области - 2,43, в стране - 2,29.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6875, нарастающим итогом 2370688.