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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 апреля 2021 14:34
110
В Самаре заболели 80 человек.

30 апреля в регионе подтверждено 170 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 80 в г. Самара
- 20 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Чапаевск
- 10 в г. Сызрань
- 10 в г. Кинель
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в г. Жигулевск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Борском районе

​156 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61513 случаев коронавируса.

Скончались 1497 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 66, 66, 72, 80 лет, женщины 63, 69, 76, 78, 81, 96 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и почек;
мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;
женщина 84 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,88, по стране - 75,43.

​​Коэффициент летальности в области - 2,43, в стране - 2,29.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6875, нарастающим итогом 2370688.

Теги: коронавирус новые случаи

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