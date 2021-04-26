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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 апреля 2021 14:37
175
В Самаре заболели 50 человек.

26 апреля в регионе подтверждено 184 случая новой коронавирусной инфекции:

- 50 в г. Самара
- 37 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Отрадный
- 9 в г. Сызрань
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в Кинельском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе

169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60805 случаев коронавируса.

Скончались 1449 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 56, 66, 89 лет, мужчины 63, 64, 73, 88 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 71 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и онкологическим заболеванием;
женщины 67, 71, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 45,38, по стране - 74,38.

Коэффициент летальности в области - 2,38, в стране - 2,28.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6607, нарастающим итогом 2345308.

Теги: коронавирус новые случаи

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