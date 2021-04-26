Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 апреля в регионе подтверждено 184 случая новой коронавирусной инфекции:

- 50 в г. Самара

- 37 в г. Тольятти

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Отрадный

- 9 в г. Сызрань

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в Кинельском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60805 случаев коронавируса.



Скончались 1449 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 56, 66, 89 лет, мужчины 63, 64, 73, 88 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 71 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и онкологическим заболеванием;

женщины 67, 71, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 45,38, по стране - 74,38.

Коэффициент летальности в области - 2,38, в стране - 2,28.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6607, нарастающим итогом 2345308.