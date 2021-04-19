Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 апреля в регионе подтверждены 192 случая новой коронавирусной инфекции:
-74 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Сызрань
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в г. Чапаевск
- 5 в Сызранском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Волжском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
174 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59484 случая коронавируса.
Скончались 1355 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 63, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 65 и 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
женщина 79 лет, мужчины 68, 79, 80 лет;
мужчина 32 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 63, 65, 70, 84 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 42,44, по стране - 72,55.
Коэффициент летальности в области - 2,28, в стране - 2,25.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6547, нарастающим итогом 2298576.