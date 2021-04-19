Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в медучреждения поступит почти 80 спецмашин, порядка 900 единиц медоборудования. 
В Самарской области в этом году возведут 16 ФАПов и 6 офисов врача общей практики
Список из 25 лидеров в рейтинге социально-экономического развития возглавила Москва.
Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни
Переход самарцев на электронный документооборот осуществляется в рамках акции «Экодесант».
Более 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в СО отказались от бумажных квитанций 
Составлены 23 протокола.
В Самаре за неделю прошли 60 рейдов по контроль за соблюдением масочного режима
На сегодня в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие около 100 компаний из Самарской области.
Cамарские предприятия  показывают отличные результаты реализации нацпроекта «Производительность труда»
Курировать внедрение НСИ в регионе поручено заместителю председателя Правительства Александру Фетисову: именно он возглавит проектный офис.
Дмитрий Азаров поручил создать проектный офис по внедрению «Национальной социальной инициативы»
Этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.
«Единая Россия» предложит Президенту полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
В рейдовых мероприятиях личное участие приняли руководители всех территориальных подразделений региона.
Итоги масштабных рейдовых мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией региона в выходные дни
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 апреля 2021 14:29
191
74 человека заболели в Самаре.

19 апреля в регионе подтверждены 192 случая новой коронавирусной инфекции:

-74 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Сызрань
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в г. Чапаевск
- 5 в Сызранском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Волжском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
174 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59484 случая коронавируса.

Скончались 1355 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 63, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 65 и 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
женщина 79 лет, мужчины 68, 79, 80 лет;
мужчина 32 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 63, 65, 70, 84 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 42,44, по стране - 72,55.

Коэффициент летальности в области - 2,28, в стране - 2,25.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6547, нарастающим итогом 2298576.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Также в медучреждения поступит почти 80 спецмашин, порядка 900 единиц медоборудования. 
19 апреля 2021  18:49
В Самарской области в этом году возведут 16 ФАПов и 6 офисов врача общей практики
14
74 человека заболели в Самаре.
19 апреля 2021  14:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
191
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
19 апреля 2021  13:27
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
210
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
19 апреля 2021  12:33
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
182
В Самаре заболели 88 человек.
18 апреля 2021  19:49
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
540
Он также указал на опасность самолечения с помощью общедоступных советов из Сети.
18 апреля 2021  16:53
Врач: бесконтрольный прием лекарств опасен
619
Снова 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
18 апреля 2021  13:09
Снова 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
731
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии
17 апреля 2021  09:50
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии
819
При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
16 апреля 2021  21:35
17 апреля на «Солидарность Арене» перед футбольным матчем будет работать передвижной прививочный пункт
1152
17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ «Космопорт».
16 апреля 2021  19:38
Сегодня передвижной прививочный пункт работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега"
769
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
85
Весь список
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
19 апреля 2021  13:27
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
206
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021  12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Благоустройство
442
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
19 апреля 2021  10:03
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
Экология
208
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021  09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
Транспорт
596
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
723
Весь список