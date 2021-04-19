Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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19 апреля в регионе подтверждены 192 случая новой коронавирусной инфекции:

-74 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 15 в г. Сызрань

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в г. Чапаевск

- 5 в Сызранском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Волжском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Богатовском районе

174 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59484 случая коронавируса.



Скончались 1355 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 63, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 65 и 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

женщина 79 лет, мужчины 68, 79, 80 лет;

мужчина 32 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 63, 65, 70, 84 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 42,44, по стране - 72,55.

Коэффициент летальности в области - 2,28, в стране - 2,25.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6547, нарастающим итогом 2298576.