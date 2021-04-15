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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 апреля 2021 14:20
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В Самаре заболели 54 человека.

15 апреля в регионе подтверждены 196 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 54 в г. Самара
- 45 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 10 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Кинельском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Кинель
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58709 случаев коронавируса.

Скончались 1295 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 71, 81, 83 лет, женщины 56, 70, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 74 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчины 61, 71 года, женщины 76, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;
мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 84 лет, страдавший заболеванием органов дыхания.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 40,56, по стране - 71,51.

Коэффициент летальности в области - 2,2, в стране - 2,23.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6703, нарастающим итогом 2270345.

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