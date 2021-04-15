Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 апреля в регионе подтверждены 196 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 54 в г. Самара

- 45 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 10 в г. Сызрань

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Кинельском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Кинель

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58709 случаев коронавируса.



Скончались 1295 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 71, 81, 83 лет, женщины 56, 70, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 74 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчины 61, 71 года, женщины 76, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;

мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 84 лет, страдавший заболеванием органов дыхания.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 40,56, по стране - 71,51.

Коэффициент летальности в области - 2,2, в стране - 2,23.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6703, нарастающим итогом 2270345.