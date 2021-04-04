Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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4 апреля в регионе подтверждены 200 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 70 в г. Самара

- 31 в г. Тольятти

- 19 в г. Чапаевск

- 15 в г. Отрадный

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Сызрань

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

178 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56533 случая коронавируса.



Скончались 1135 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 69, 73 лет, мужчины 61 и 76 лет; женщины 64, 71, 82 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями почек и эндокринной системы.

​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,55, по стране - 68,75.

Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 2,19.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7027, нарастающим итогом 2191991.