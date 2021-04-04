Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

4 апреля в регионе подтверждены 200 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 70 в г. Самара
- 31 в г. Тольятти
- 19 в г. Чапаевск
- 15 в г. Отрадный
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Сызрань
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
178 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56533 случая коронавируса.
Скончались 1135 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 69, 73 лет, мужчины 61 и 76 лет; женщины 64, 71, 82 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями почек и эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,55, по стране - 68,75.
Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 2,19.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7027, нарастающим итогом 2191991.
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