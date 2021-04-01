Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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1 апреля в регионе подтверждено 199 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 80 в г. Самара

- 47 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 8 в г. Отрадный

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в Кинельском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель



169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55930 случаев коронавируса.



Скончались 1107 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 42, 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 70, 73, 79, 82 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 65 лет;

мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,67, по стране - 67,97.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 2,18.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6990, нарастающим итогом 2169602.