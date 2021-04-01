Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

1 апреля в регионе подтверждено 199 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 80 в г. Самара
- 47 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 8 в г. Отрадный
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в Кинельском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55930 случаев коронавируса.
Скончались 1107 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 42, 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 70, 73, 79, 82 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 65 лет;
мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 34,67, по стране - 67,97.
Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 2,18.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6990, нарастающим итогом 2169602.
Добавить комментарий