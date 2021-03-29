Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 марта в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:
-109 в г. Самара
- 27 в г. Тольятти
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Отрадный
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55336 случаев коронавируса.
Скончались 1078 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 55 лет, женщины 64, 77, 83, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 74 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 33,76, по стране - 67,15.
Коэффициент летальности в области - 1,95, в стране - 2,16.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6773, нарастающим итогом 2147818.
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