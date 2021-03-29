Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 марта в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:

-109 в г. Самара

- 27 в г. Тольятти

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Сызрань

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Отрадный

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Красноярском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55336 случаев коронавируса.



Скончались 1078 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 55 лет, женщины 64, 77, 83, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 74 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 33,76, по стране - 67,15.

Коэффициент летальности в области - 1,95, в стране - 2,16.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6773, нарастающим итогом 2147818.