Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 марта в регионе подтверждено 199 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 71 в г. Самара

- 36 в г. Тольятти

- 17 в г. Чапаевск

- 12 в г. Отрадный

- 8 в Красноярском районе

- 7 в г. Кинель

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Волжском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Исаклинском районе

175 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54338 случаев коронавируса.



Скончались 1033 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 79 лет;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 53 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 80 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 32,35, по стране - 65,9.

Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 2,15.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7381, нарастающим итогом 2107609.