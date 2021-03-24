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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 марта 2021 14:58
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Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 2,15.

24 марта в регионе подтверждено 199 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 71 в г. Самара
- 36 в г. Тольятти
- 17 в г. Чапаевск
- 12 в г. Отрадный
- 8 в Красноярском районе
- 7 в г. Кинель
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Волжском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Исаклинском районе
175 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54338 случаев коронавируса.

Скончались 1033 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 79 лет;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 53 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 80 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 32,35, по стране - 65,9.

Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 2,15.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7381, нарастающим итогом 2107609.

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Комментарии

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