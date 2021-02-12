Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

94

12 февраля в регионе подтверждено 300 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 94 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 14 в Кинельском районе

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Жигулевск

- 9 в г. Кинель

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

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271 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43913 случаев коронавируса.



Скончались 883 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 49, 53, 70, 90 лет, женщины 64, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 64, 81 года; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,65, по стране - 54,24.

Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,96.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8015, нарастающим итогом 1796323, передает пресс-служба оперштаба СО.