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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

12 февраля 2021 14:51
94
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8015.

12 февраля в регионе подтверждено 300 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 94 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 14 в Кинельском районе
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Жигулевск
- 9 в г. Кинель
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе

271 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43913 случаев коронавируса.

Скончались 883 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 49, 53, 70, 90 лет, женщины 64, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 64, 81 года; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,65, по стране - 54,24.
Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,96.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8015, нарастающим итогом 1796323, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

Здравоохранение
12 февраля 2021  14:51
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8015.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  
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