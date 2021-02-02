Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

2 февраля в регионе подтверждено 300 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 92 в г. Тольятти
-78 в г. Самара
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 12 в Волжском районе
- 11 в г. Сызрань
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Безенчукском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шигонском районе
262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40903 случая коронавируса.
Скончались 830 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 77 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчина 83 лет, женщины 60, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,99, по стране - 50,79.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,91.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6937, нарастающим итогом 1721095, передает пресс-служба оперштаба СО.
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