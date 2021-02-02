Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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2 февраля в регионе подтверждено 300 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 92 в г. Тольятти

-78 в г. Самара

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 12 в Волжском районе

- 11 в г. Сызрань

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Безенчукском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шигонском районе



262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40903 случая коронавируса.



Скончались 830 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 77 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчина 83 лет, женщины 60, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,99, по стране - 50,79.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,91.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6937, нарастающим итогом 1721095, передает пресс-служба оперштаба СО.