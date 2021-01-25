Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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25 января в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:

- 121 в г. Самара

- 102 в г. Тольятти

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 10 в Красноярском районе

- 10 в г. Сызрань

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе



241 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38582 случая коронавируса.



Скончались 782 человека (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,49, по стране - 47,89.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,87.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7578, нарастающим итогом 1661991, передает пресс-служба оперштаба СО.