Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

25 января в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:
- 121 в г. Самара
- 102 в г. Тольятти
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 10 в Красноярском районе
- 10 в г. Сызрань
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
241 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38582 случая коронавируса.
Скончались 782 человека (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,49, по стране - 47,89.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,87.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7578, нарастающим итогом 1661991, передает пресс-служба оперштаба СО.
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