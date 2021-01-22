Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 января в регионе подтверждено 286 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 101 в г. Самара

- 101 в г. Тольятти

- 14 в г. Чапаевск

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе



243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 37730 случаев коронавируса.



Скончались 770 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 58 лет, женщина 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,11, по стране - 46,86.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8487, нарастающим итогом 1638131, передает пресс-служба оперштаба СО.