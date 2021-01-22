Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 января в регионе подтверждено 286 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 101 в г. Самара
- 101 в г. Тольятти
- 14 в г. Чапаевск
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 37730 случаев коронавируса.
Скончались 770 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 58 лет, женщина 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,11, по стране - 46,86.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8487, нарастающим итогом 1638131, передает пресс-служба оперштаба СО.
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