Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 января в регионе подтверждено 278 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 75 в г. Самара
- 87 в г. Тольятти
- 27 в г. Сызрань
- 14 в г. Отрадный
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в Шигонском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в г. Кинель
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Кинельском районе
- 6 в Волжском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Елховском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Клявлинском районе
250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34880 случая коронавируса.
Скончались 713 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 78 лет, женщина 71 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 87 лет; женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; женщина 41 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,33, по стране - 43,02.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7910, нарастающим итогом 1551094, передает пресс-служба оперштаба СО..
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