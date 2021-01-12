Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 января в регионе подтверждено 278 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 75 в г. Самара

- 87 в г. Тольятти

- 27 в г. Сызрань

- 14 в г. Отрадный

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в Шигонском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в г. Кинель

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Кинельском районе

- 6 в Волжском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Елховском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Клявлинском районе



250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34880 случая коронавируса.



Скончались 713 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 78 лет, женщина 71 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 87 лет; женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; женщина 41 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,33, по стране - 43,02.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,82.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7910, нарастающим итогом 1551094, передает пресс-служба оперштаба СО..