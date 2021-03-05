Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать "Спутник V"

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Страны ЕС имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами, передает ТАСС. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Мы (Еврокомиссия - прим. ТАСС) определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны - члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", - заявил Мамер, отвечая на вопрос о закупках странами ЕС российской вакцины. Мамер подчеркнул, что, разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, страны ЕС "самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин".

Еврокомиссия с августа прошлого года заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 млрд доз вакцин с западными компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в ЕС лицензировали три производителя: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все три производителя уже начали поставки в ЕС, однако в меньших объемах, чем предусмотрено в контрактах, в связи с производственными и логистическими проблемами.

О разрешении и ответственности

Комментируя вопрос о разрешении на использовании в ЕС вакцин не входящих в этот пакет Еврокомиссии, в том числе российского "Спутника V", Мамер заявил: "Существует общеевропейский процесс сертификации вакцины, основанный на процедурах Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Однако существует также процедура, разрешающая применение препаратов в экстренной ситуации при условии, что вся полнота юридической ответственности за последствия применения этих вакцин ложится на страны (члены ЕС, которые решили воспользоваться этой процедурой, разрешив применение вакцины на национальном уровне - прим. ТАСС). Это позволяет приобретать вакцины, не получившие разрешения на коммерциализацию на рынке ЕС от Еврокомиссии на основании рекомендации ЕМА", - заявил он.

"Таким образом страны ЕС имеют юридическое право покупать иные вакцины. Конечно, Еврокомиссия считает, что она создала свой пакет вакцинации, который обеспечивает странам доступ к необходимым объемам вакцины, и это оптимальный способ закупки вакцин", - заключил Мамер.

Проблемы поставок

С начала января в Брюсселе произошла целая серия скандалов в связи с последовательными заявлениями о неспособности выполнить предзаказы на поставку вакцин для стран ЕС в полном объеме со стороны всех трех западных поставщиков, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer , Moderna и AstraZeneca. По оценкам Еврокомиссии, страны ЕС смогут получить в первом квартале порядка 106 млн доз вакцины и лишь во втором квартале эти поставки выйдут на расчетный уровень в 300 млн доз. В результате этих сбоев большинству странам ЕС уже пришлось пересмотреть порядок проведения вакцинации.

Европейское агентство лекарственных средств сообщило в четверг, что начало процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение европейским регулятором позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Фото: EPA-EFE/Zoltan Mathe/ТАСС