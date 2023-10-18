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Этой осенью в России может начаться тройная эпидемия вирусов

18 октября 2023 09:41
174
Этой осенью в России может начаться тройная эпидемия вирусов

Этой осенью в России может начаться тридемия. Так эксперты называют тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса (COVID-19). Об этом 17 октября сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

По словам Эсауленко, в России сложилась новая «вирусная реальность», в условиях которой приходится подстраивать тактику лечения пациентов. Не меньше проблем, отметила эксперт, доставляет довольно схожая симптоматика заболеваний, из-за чего возникают сложности при диагностировании.

«Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний. Тем не менее к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства», ― приводит слова Эсауленко во время конференции «Новый сезон — старые проблемы» пресс-служба Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Также спикер отметила, что более чем три года спустя после дебюта коронавируса заболевание перестало представлять столько опасности, как в начале пандемии. Сейчас COVID-19 переносится легче, однако заразность новых штаммов вируса стала куда выше.

Кроме того, Эсауленко порекомендовала не пренебрегать вакцинацией, в том числе от гриппа.

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