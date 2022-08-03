Эндокринолог: злоупотребление сыром может вызвать головную боль

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Сыр как источник кальция, жиров и белков принесет пользу только при употреблении в умеренных количествах, в противном случае он может вызвать головную боль и другие негативные последствия. Об этом 3 августа рассказала эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале, пишут "Известия".

«Это связано с тирамином, который производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане, даже моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах, авокадо и так далее», — объяснила она.

Эксперт предупредила, что у людей, склонных к мигреням, одновременное употребление сыра и вина гарантированно вызовет головную боль.

По ее словам, помимо головной боли сыр может спровоцировать сильное сердцебиение, приливы потливости, боль в сердце, дрожание конечностей и другие симптомы.

Врач также напомнила, что сыр практически наполовину состоит из жира, поэтому его нельзя давать домашним животным.

«Я бы не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ешьте в свое удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощенные жиры-белки-углеводы», — заключила она.

Фото: pxhere