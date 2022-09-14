Эндокринолог рассказала, как рассчитать вес здорового человека

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При определении лишнего веса врачи ориентируются на индекс массы тела (ИМТ), то есть показатель соотношения веса к росту,пишут "Известия". Если он от 18,5 до 25, то это считается нормой, рассказала 14 сентября «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог группы компаний ОМС Ольга Нечаева.

Врач пояснила, что, согласно результатам исследований, в которых приняло участие больше 20 млн человек, у пациентов именно с такими показателями ИМТ смертность от различных причин была самой низкой. Поэтому именно этот индекс считается в медицине показателем здорового веса.

«Если ИМТ от 25 до 29,9, у вас избыточная масса тела. Если ИМТ выше 30 — мы можем уже говорить о медицинской проблеме — ожирении. ИМТ от 30 до 34,9 — ожирение 1-й степени. ИМТ от 35 до 39,9 — ожирение 2-й степени. ИМТ — выше 40 — ожирение 3-й степени», — объяснила эксперт.

Для того чтобы рассчитать ИМТ, надо разделить свой вес в кг на рост в кв. м.

«Например, вы весите 65 кг при росте 1,65 м. Получаем 23,8 — у вас нет проблем, желательно поддерживать вес в пределах этой нормы и можно спать спокойно. А если, допустим, при том же росте ваш вес 85 кг — у вас уже ожирение 1-й степени. Если похудеть самостоятельно не получается — надо обратиться к врачу», — добавила Нечаева.

Врач заметила, что ожирение — это не косметический дефект, а реальная медицинская проблема. Она способна привести к развитию серьезных заболеваний. Ожирение также приводит к сокращению продолжительности жизни и развитию болезней суставов.

По словам эндокринолога, во многих случаях для того, чтобы сбросить лишний вес, необходимо пересмотреть рацион питания. К врачу рекомендуется обращаться, если ИМТ больше 27. Особенно людям, у которых есть такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, у женщин синдром поликистозных яичников, также если отмечается общее повышение уровня холестерина в крови.

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