Эндокринолог назвала продукты для снижения давления

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», какие продукты помогут снизить артериальное давление.

По словам врача, эти продукты можно разделить на несколько групп по механизму действия. Во-первых, это могут быть продукты, содержащие большое количество биофлавоноидов — они обладают мощным сосудорасширяющим действием. В этой группе продуктов — гранатовый сок, шоколад и какао, апельсиновый сок.

Во-вторых, это продукты, содержащие большое количество азота. Лидером среди них являются обыкновенная свекла и сок из нее.

Михалева также отметила рыбий жир, который в большом количестве содержится в рыбе жирных сортов. Лидерами по снижению давления являются селедка и скумбрия. Однако врач подчеркнула, что большое содержание соли в рыбе способствует повышению артериального давления. Поэтому жирную рыбу гипертоникам можно употреблять только малосоленую.

Важны также продукты, богатые кальцием, — молочные и кисломолочные, а также зелень и орехи.