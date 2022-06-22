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Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью

22 июня 2022 13:49
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Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко 22 июня Самарскую область посетят ведущие эксперты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета. Возглавляет делегацию ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета и главный неонатолог Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов.

Целью экспертной поездки станет оценка развития здравоохранения в части, касающейся оказания помощи детям, в том числе новорожденным, роженицам региона. Состоится посещение учреждений, запланировано совещание.

Благодаря вниманию со стороны губернатора Дмитрия Азарова и Правительства региона система здравоохранения   демонстрирует устойчивость, идет развитие. При этом для определения дальнейших перспектив требуется определение комплекса новых мер. Отдельно необходимо рассмотреть вопросы маршрутизации, работы с федеральными клиниками. Эксперты подтверждают готовность оказания консультационной и практической помощи со стороны   Педиатрического университета.

 Сегодня с областью по наиболее сложным клиническим случаям проводятся телемедицинские консультации, организуется лечение детей из региона в Санкт-Петербурге, если это требуется по истории и развитию болезни. Подчеркивается готовность к развитию сотрудничества для укрепления здоровья детей, выполнения задач, поставленных главой государства и правительством России в данном направлении.

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