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Эксперт: "Соблюдение общей гигиены - важное условие для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы"

13 июля 2024 17:11
166
Достаточный обьем жидкости - до 2 литров - очень важен для человека и его иммунной системы. Вода выводит токсины из организма и повышается иммунитет.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, Заслуженный врач России Сергей Китайчик:

" Без иммунной системы организм становится уязвим для вирусов, бактерий и паразитов.

Чтобы укрепить и сохранить иммунную систему необходимо соблюдать как общие, так и индивидуальные принципы,в том числе:

физические упражнения
прогулки на свежем воздухе
потребление достаточного количества жидкости
здоровый сон
 режим питания и деятельности
общая гигиена.

 Сбалансированное качественное питание способствует насыщению организма витаминами и микроэлементами. Рациональное питание помогает развитию полезных бактерий в кишечнике. Здоровый кишечник создает условия для стабилизации всей иммунной системы.

Физическая активность позволяет увеличить количество иммунных клеток в организме. Вырабатываются Т-хелперы или поддерживающие Т-клетки иммунной системы, которые позволяют снизить риск инфекций.

Достаточный обьем жидкости - до 2 литров - очень важен для человека и его иммунной системы. Вода выводит токсины из организма и повышается иммунитет.

Здоровый сон поддерживает жизненные силы. При недостатке сна иммунная система становится уязвимой. Также снижаются цитокины - клетки, которые являются сигнальными молекулами для обнаружения инфекции, для выработки достаточного иммунного ответа.

Пребывание на свежем воздухе, получение нормальной дозы солнечных лучей без злоупотребления способствует выработке витамина Д3 в организме. Этот витамин способствует выработке антимикробного и противовирусного пептида «кателицидина». Это позволяет иммунной системе быть готовой к любой стрессовой ситуации.

 Соблюдение общей гигиены является важным условием для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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