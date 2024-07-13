Эксперт: "Соблюдение общей гигиены - важное условие для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы"

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, Заслуженный врач России Сергей Китайчик:



" Без иммунной системы организм становится уязвим для вирусов, бактерий и паразитов.



Чтобы укрепить и сохранить иммунную систему необходимо соблюдать как общие, так и индивидуальные принципы,в том числе:

физические упражнения

прогулки на свежем воздухе

потребление достаточного количества жидкости

здоровый сон

режим питания и деятельности

общая гигиена.



Сбалансированное качественное питание способствует насыщению организма витаминами и микроэлементами. Рациональное питание помогает развитию полезных бактерий в кишечнике. Здоровый кишечник создает условия для стабилизации всей иммунной системы.



Физическая активность позволяет увеличить количество иммунных клеток в организме. Вырабатываются Т-хелперы или поддерживающие Т-клетки иммунной системы, которые позволяют снизить риск инфекций.



Достаточный обьем жидкости - до 2 литров - очень важен для человека и его иммунной системы. Вода выводит токсины из организма и повышается иммунитет.



Здоровый сон поддерживает жизненные силы. При недостатке сна иммунная система становится уязвимой. Также снижаются цитокины - клетки, которые являются сигнальными молекулами для обнаружения инфекции, для выработки достаточного иммунного ответа.



Пребывание на свежем воздухе, получение нормальной дозы солнечных лучей без злоупотребления способствует выработке витамина Д3 в организме. Этот витамин способствует выработке антимикробного и противовирусного пептида «кателицидина». Это позволяет иммунной системе быть готовой к любой стрессовой ситуации.



Соблюдение общей гигиены является важным условием для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы".

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